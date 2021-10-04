В КГГА назвали крупнейших должников по зарплатам в столице

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По состоянию на 1 октября 2021 года задолженность по выплате заработной платы на предприятиях, работающих в Киеве составляет почти 618 миллионов гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По словам замглавы КГГА Марины Хонды, должны своим сотрудникам 125 столичных предприятий. Больше всего задолжали предприятия государственного сектора – 383,2 млн грн или 62% от общего объема долга в городе.

"Еще 67 предприятий негосударственного сектора имеют задолженность в 234,7 млн грн, или 38% от общего объема. Также 8 предприятий, которые находятся в стадии банкротства, имеют задолженность в размере 40,8 млн грн (6,6%), а 10 экономически неактивных предприятий, которые прекратили (приостановили) свою деятельность, не выплатили 14,2 млн грн (2,3%) заработной платы", – отметила чиновница.

В то же время она подчеркнула, что работники бюджетных учреждений и столичных КП зарплату получают вовремя.

Среди крупнейших должников государственного сектора есть предприятия:

ГП "НИИ" Квант " - 115,8 млн грн;

ПАО "КЗ" Радар " - 48,1 млн грн;

АО "Завод" Маяк " - 40,4 млн грн;

ГП КДЗ "Буревестник" - 13,1 млн грн;

ГП "Завод 410 гражданской авиации" - 11,9 млн грн;

ГП КНДИ гидроприборов-10,8 млн грн;

ГП "Региональные электрические сети" – 19,6 млн грн;

ГП "Объединенная компания "Укруглереструктуризация" – 14,7 млн грн;

ГП "Укршахтгидрозащита" - 11,2 млн грн;

ГП "Держвуглепостач" – 5,0 млн грн;

ПАО "Научно-технический комплекс "Электронприбор" – 19,1 млн грн;

ГП Украинский государственный геологоразведочный институт (УКРГГРИ) – 6,3 млн грн;

ГП "Электронмаш" - 5,6 млн грн;

ГП " НИИ "Буран" - 4,3 млн грн;

ГП "Производственное объединение" Киевприбор " - 9,6 млн грн.

Что касается предприятий негосударственного сектора экономики, то крупнейшими должниками являются:

ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Север" – 141,3 млн грн;

ПАО "Донбассэнерго" - 25,2 млн грн;

ООО "Модерн-электро" - 7,2 млн грн;

ООО "Научно-техническая компания "Метрополия" – 5,6 млн грн;

ООО "Армапром" - почти 4,8 млн грн;

ПАО "Завод" Кузница на Рыбальском " - 4,2 млн грн;

АК "Киевской научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" – 4,0 млн грн.

Основные причины долга-отсутствие и уменьшение объема заказов как у государственных, так и негосударственных предприятий; несвоевременные расчеты за выполненные работы и тому подобное. Также на образование долга повлиял карантин, введенный из-за коронавируса.