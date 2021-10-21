Нацбанк почти на треть ухудшил прогноз роста ВВП в этом году

из открытых источников

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2021 году с 3,8% до 3,1%, в 2022 году - до 3,8% с 4%

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на официальный сайт регулятора.

"Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году", - отмечается в сообщении.

Как отметил НБУ, неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей и последствия логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году.

"Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году экономика вырастет на 4%", - отметил регулятор.

В то же время рост экономики будет обеспечивать дальнейшее восстановление мировой экономики и расширение внутреннего спроса, в частности инвестиционного. НБУ также прогнозирует сохранение благоприятных условий торговли для украинских экспортеров, а также вакцинацию населения, которая даст могу избежать локдаунів.

Кроме того, Нацбанк улучшил прогноз номинального ВВП в 2021 году до 5,19 трлн грн с 4,975 трлн грн, в 2022-м - до 5,75 трлн грн с 5,485 трлн грн, говорится в материалах центробанка.

Напомним, что в этом году Минэкономики и правительство ожидают роста ВВП на 4,1%

В начале октября в Нацбанке прогнозировали, что потенциальный локдаун в зависимости от формата и жесткости карантина может привести к сокращению ВВП на 0,4% -0,6%.