Названы области, где украинцы больше всего покупают землю
В Украине после открытия рынка земли уже продали более 19 тысяч гектаров чернозема
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Больше всего чернозема покупают в Полтавской (2284,1 га), Харьковской (2197,7 га), Кировоградской (1589,6) областях. Наименьшая активность - на земельном рынке Луганской области (54,9 га), Прикарпатье (61,7 га) и Буковины (74,5 га). Также шесть га было продано в столице.
Сейчас заключено 9072 соглашения. Заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру подали 4767 нотариусов. Больше всего заявлений - 5353, из них согласовано 4712, в очереди на рассмотрение - 18, отказ получили 623.
Напомним, что Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА