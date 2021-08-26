Названы области, где украинцы больше всего покупают землю

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В Украине после открытия рынка земли уже продали более 19 тысяч гектаров чернозема

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Больше всего чернозема покупают в Полтавской (2284,1 га), Харьковской (2197,7 га), Кировоградской (1589,6) областях. Наименьшая активность - на земельном рынке Луганской области (54,9 га), Прикарпатье (61,7 га) и Буковины (74,5 га). Также шесть га было продано в столице.

Сейчас заключено 9072 соглашения. Заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру подали 4767 нотариусов. Больше всего заявлений - 5353, из них согласовано 4712, в очереди на рассмотрение - 18, отказ получили 623.

Напомним, что Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га.