Кабмин предлагает, чтобы работодатели с 2023 года больше платили по больничным

Фото из открытых источников

Правительство готовит законопроект, который будет предусматривать уменьшение выплат по больничным Фондом социального страхования и увеличение расходов на эти цели со стороны работодателей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующий законопроект.

Законопроектом предусматривается увеличение с 2023 года срока оплаты временной нетрудоспособности работодателем. Сегодня он оплачивает первые 5 дней больничного своего сотрудника, а после этого больничный оплачивает государство.

"В 1 полугодии 2021 года средняя продолжительность листка нетрудоспособности составляла 9,6 дней. То есть работодатели оплачивали отсутствие работника из-за временной нетрудоспособности в течение 5 первых дней, государство-в среднем еще 4,6 дней", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту

Вместо этого законопроект предлагает увеличить срок оплаты больничных работодателем до 7 дней. Ожидается, что это будет мотивировать их улучшать условия труда своих работников, чтобы уменьшить уровень заболеваемости или травматизма среди них - и как следствие, уменьшить уровень возможной нетрудоспособности, и собственных расходов на выплату больничных.

Напомним, что в Украине начали действовать электронные больничные с 10 июня. Сообщалось, что электронные больничные является основанием для получения пособия по беременности и родам, а также по временной потере трудоспособности.

В то же время Министерство здравоохранения планирует перенести полный переход с бумажных больничных на электронные, который должен был состояться с 1 сентября 2021 года