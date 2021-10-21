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21 октября 2021, 13:41 74

Пенсионному фонду на Луганщине вернули более 10 млн грн, которые выплачивались "мертвым душам"

21 октября 2021, 13:41 74
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Фото: из открытых источников
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Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области было возвращено более 10 миллионов гривен, которые выплачивались "мертвым душам", то есть людям, умершим во время пандемии COVID-19

Как сообщает RegioNews, об этом информирует пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили более тысячи фактов неправомерного начисления пенсионных и социальных выплат гражданам, умершим во время пандемии COVID-19.

Сотрудники спецслужбы обнаружили, что это стало возможным, поскольку в период пандемии украинская власть автоматически продолжала действие банковских карт и отменила на этот период идентификацию переселенцев, а представители оккупационной власти воспользовались этим.

Пенсии и соцвыплаты умерших получали их родственники, среди которых и представители незаконных формирований и "чиновники ЛНР", - говорится в сообщении.

Сейчас отменено начисление незаконных выплат этим гражданам, а справки "переселенцев", которые умерли - аннулировано.

Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области возвращено более 10 миллионов гривен.

Уличенные по материалам СБУ факты незаконного получения и присвоения пенсионных и социальных выплат квалифицировано как мошенничество и расследуются органами внутренних дел в рамках открытых уголовных производств.

Ранее сообщалось, что жителям ОРДЛО разрешили удаленно оформлять соцвыплаты и проходить идентификацию удаленно, а не через банк, как это было раньше.

ОРДЛО Пенсионный фонд пенсия правоохранители социальные выплаты

 
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