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10 июня 2021, 13:44 7

Задолженность по больничным составляет около 3 миллиардов - Минсоцполитики

10 июня 2021, 13:44 7
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Фото: из открытых источников
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Первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик рассказал, что из-за вспышки заболеваемости COVID-19 вдвое увеличилось количество листков временной нетрудоспособности, а задолженность по больничным составляет около 3 миллиардов гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Укринформ".

По словам заместителя министра, правительство приняло решение о выделении средств для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.

"На сегодня это около 3 млрд грн (задолженности, - ред.)", - отметил чиновник.

Котик заметил, что такая задолженность связана со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце 2020 года вдвое увеличилось количество листков временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном.

Он убежден, что запуск электронного больничного позволит ускорить выплату.

Ранее сообщалось, что в Украине с 10 июня заработали электронные больничные.

долги бюджет больничный финансовая помощь Минсоцполитики

 
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