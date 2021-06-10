Задолженность по больничным составляет около 3 миллиардов - Минсоцполитики

Фото: из открытых источников

Первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик рассказал, что из-за вспышки заболеваемости COVID-19 вдвое увеличилось количество листков временной нетрудоспособности, а задолженность по больничным составляет около 3 миллиардов гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Укринформ".

По словам заместителя министра, правительство приняло решение о выделении средств для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.

"На сегодня это около 3 млрд грн (задолженности, - ред.)", - отметил чиновник.

Котик заметил, что такая задолженность связана со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце 2020 года вдвое увеличилось количество листков временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном.

Он убежден, что запуск электронного больничного позволит ускорить выплату.

Ранее сообщалось, что в Украине с 10 июня заработали электронные больничные.