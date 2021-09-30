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30 сентября 2021, 12:58 237

Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ

30 сентября 2021, 12:58 237
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Фото: Сайт КМУ
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Кабинет министров объявил повторный конкурс на занятие должности главы Национальной службы здоровья

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Указано, что соответствующее распоряжение было принято правительством 9 сентября.

Для участия в конкурсе кандидаты должны подать:

  • заявление об участии в конкурсе с указанием основных мотивов относительно занятия должности;
  • резюме;
  • подтверждение представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за прошлый год и тому подобное.

Указано, что документы будут приниматься до 17:00 13 октября исключительно через Единый портал вакансий Государственной службы, а тестирование кандидатов состоится 20 октября.

Сейчас обязанности главы НСЗУ временно исполняет Дмитрий Самофалов.

Напомним, что в последний раз Кабмин объявлял повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья 4 августа.

Кабмин НСЗУ Украина конкурс правительство

 
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