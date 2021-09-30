Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ

Фото: Сайт КМУ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Указано, что соответствующее распоряжение было принято правительством 9 сентября.

Для участия в конкурсе кандидаты должны подать:

заявление об участии в конкурсе с указанием основных мотивов относительно занятия должности;

резюме;

подтверждение представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за прошлый год и тому подобное.

Указано, что документы будут приниматься до 17:00 13 октября исключительно через Единый портал вакансий Государственной службы, а тестирование кандидатов состоится 20 октября.

Сейчас обязанности главы НСЗУ временно исполняет Дмитрий Самофалов.

Напомним, что в последний раз Кабмин объявлял повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья 4 августа.