Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ
Кабинет министров объявил повторный конкурс на занятие должности главы Национальной службы здоровья
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Указано, что соответствующее распоряжение было принято правительством 9 сентября.
Для участия в конкурсе кандидаты должны подать:
- заявление об участии в конкурсе с указанием основных мотивов относительно занятия должности;
- резюме;
- подтверждение представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за прошлый год и тому подобное.
Указано, что документы будут приниматься до 17:00 13 октября исключительно через Единый портал вакансий Государственной службы, а тестирование кандидатов состоится 20 октября.
Сейчас обязанности главы НСЗУ временно исполняет Дмитрий Самофалов.
Напомним, что в последний раз Кабмин объявлял повторный конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья 4 августа.
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