В Минфине надеются, что инфляция в Украине не превысит 10%

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Об этом сказал глава Минфина Сергей Марченко во время Украинского финансового форума, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Есть надежда, что удастся удержать инфляцию в рамках 10%, не превышая 10%, - сказал он

Согласно данным Госстата, инфляция по итогам июля 2021 года в Украине выросла до 10,2% в годовом измерении, тогда как в июне этот показатель был на уровне 9,5%. В то же время НБУ ожидает, что по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%.

Комментируя ухудшение ожиданий ряда инвестиционных банков относительно роста экономики Украины, министр отметил, что эти прогнозы базируются на показателях роста ВВП во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пока что сложно оценивать конец года, потому что основные капитальные инвестиции и расходы планируются на третий-четвертый квартал, - сказал Марченко.

По его словам, ситуация будет улучшаться, о чем свидетельствует постоянный рост розничного товарооборота, а также потенциал роста строительной отрасли.

Мы до конца года ожидаем стабильной ситуации и по госфинансам, и в экономике, без резких шоков. Я думаю, что 4% ВВП роста в этом году у нас будет, - подытожил Марченко.

Как сообщалось, инфляция в Украине установила трехлетний рекорд.

Ранее стало известно, что в НБУ ожидают, что инфляция в 2021 году вырастет почти до 10%.