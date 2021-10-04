В Нацбанке рассказали, сколько потеряет экономика Украины во время нового локдауна

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Глава Национального банка Кирилл Шевченко считает, что в случае введения в Украине еще одного локдауна, экономика потеряет от 0,4% до 0,6% роста ВВП

Об этом Кирилл Шевченко заявил в интервью изданию LB.ua, пишет RegioNews.

Он отметил, что размер экономических потерь будет зависеть от формата карантинных ограничений.

"Несмотря на то, что сегодня рабочие процессы возвращаются в офлайн, темпы вакцинации повышаются, риски введения нового локдауна из-за распространения новых штаммов вируса остаются весомыми. В зависимости от жесткости мер, которые могут быть применены, потери - от 0,4% до 0,6%. Это существенно, но не критично", - отметил он.

Напомним, что заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин считает, что в ноябре уже могут ввести локдаун.