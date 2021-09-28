Глава НБУ не исключает, что МВФ изменит сумму траншей для Украины

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Украинская власть во время переговоров с Международным валютным фондом намерен договориться о продлении программы Stand-By на 6-9 месяцев и не исключает пересмотра суммы траншей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко изданию LB.ua.

"Текущая программа заканчивается 8 декабря этого года, и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на 6-9 месяцев. Этот срок обусловлен технической необходимостью - именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой просмотры", - отметил глава НБУ.

Он напомнил, что с 21 сентября в Украине в виртуальном режиме работает миссия МВФ. Согласно первоначальному графику, следующий транш-500 млн специальных прав заимствований, что чуть более 700 млн долларов.

"Однако по результатам переговоров во время миссии сумма следующих траншей может быть скорректирована", - сообщил Шевченко.

Глава НБУ выразил надежду, что решение исполнительного совета МВФ относительно предоставления займа Украине будет принято в течение первой недели ноября.

Напомним, 21 сентября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в онлайн-режиме. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.