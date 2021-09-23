Министр инфраструктуры предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет "Укрзализныци" - СМИ

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на письмо министра инфраструктуры Александра Кубракова в адрес комитета по вопросам назначения особо важных для экономики предприятий, копию которого приводит Телеграм-канал "Политика страны"

"Министерство инфраструктуры предоставляет кандидатуры представителей государства в состав наблюдательного государства "Укрзализныци": Давида Ламжарію, Сергея Лещенко",- отмечается в письме.

Напомним, что Кабинет министров не продлил контракт с председателем наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и тремя членами: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым