Министр инфраструктуры предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет "Укрзализныци" - СМИ
Министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает назначить членом наблюдательного совета екснардепа и журналиста Сергея Лещенко.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на письмо министра инфраструктуры Александра Кубракова в адрес комитета по вопросам назначения особо важных для экономики предприятий, копию которого приводит Телеграм-канал "Политика страны"
"Министерство инфраструктуры предоставляет кандидатуры представителей государства в состав наблюдательного государства "Укрзализныци": Давида Ламжарію, Сергея Лещенко",- отмечается в письме.
Напомним, что Кабинет министров не продлил контракт с председателем наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и тремя членами: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым
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