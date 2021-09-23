12:21  23 сентября
Ляшко рассказал, нужно ли COVID-вакцинированным носить маску
11:59  23 сентября
На Буковине выпал снег
17:25  23 сентября
На Донбассе относительное затишье: боевики 1 раз нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2021, 16:52 255

Министр инфраструктуры предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет "Укрзализныци" - СМИ

23 сентября 2021, 16:52 255
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает назначить членом наблюдательного совета екснардепа и журналиста Сергея Лещенко.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на письмо министра инфраструктуры Александра Кубракова в адрес комитета по вопросам назначения особо важных для экономики предприятий, копию которого приводит Телеграм-канал "Политика страны"

"Министерство инфраструктуры предоставляет кандидатуры представителей государства в состав наблюдательного государства "Укрзализныци": Давида Ламжарію, Сергея Лещенко",- отмечается в письме.

Напомним, что Кабинет министров не продлил контракт с председателем наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и тремя членами: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым

Укрзализныця министр Мининфраструктуры предприятие

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua