Арахамия рассказал, когда ожидать кадровые изменения в правительстве

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Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия рассказал, что кадровые изменения в Кабинете министров Украины могут произойти уже в начале октября

Как передает RegioNews, об этом Арахамия сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Кадровые изменения стоят (на повестке дня, - ред.). Я их анонсировал в конце сентября, но немного мы задерживаемся. Это, условно, будет первая декада октября. Мы в Трускавце эти вопросы обсуждать будем", - пояснил он.

За словами Арахамии, после возвращения "слуг" из Трускавца, должны быть раскрыты имена вероятных кандидатов на кресла министров.

Напомним, что 1-2 октября в Трускавце состоится выездное заседание фракции "Слуга народа", так называемая "большая фракция".

Планируется, что собрание с участием Президента Украины Владимира Зеленского состоится в отеле "Rixos Prykarpattya". На его территории будет работать медиацентр. В программе запланированы брифинги руководства и представителей партии или фракции, а также приглашенных гостей.