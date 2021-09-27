В Харькове СБУ разоблачила аферу на закупке спецодежды для "Укрзализныци"

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В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила незаконную сделку на закупке вещевого имущества для нужд АО "Укрзализныця" на 1,7 млн гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в 2019 году должностные лица госпредприятия заключили несколько договоров с представителями местной фирмы на закупку имущества. Согласно подписанным документам, коммерсанты должны были поставлять спецодежду для работников, обслуживающих электрические сети железной дороги.

Установлено, что приобретенная за государственные деньги продукция не соответствовала установленным стандартам и условиям заключенных договоров.

Во время производства спецодежды, дельцы использовали более дешевые материалы сомнительного качества, а реализовали товар как высоко стоимостный. Для этого, участники сделки внесли недостоверные сведения в отчетную документацию.

По материалам СБУ, сообщено о подозрении заместителю руководителя структурного подразделения регионального филиала "Южная железная дорога", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.