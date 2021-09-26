За восемь месяцев года дефицит Пенсионного фонда достиг 12 млрд грн
По результатам 8 месяцев сверхплановый дефицит Пенсионного фонда, финансируемого за счет ссуд единорго казначейского счета, достиг за восемь месяцев 2021 года 12,1 млрд грн - это максимум за этот год
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления, передает RegioNews.
В то же время если сравнивать с 2020 годом, то теперь дефицит меньше. Так в прошлом году рекорд был в ноябре, тогда ПФ задолжал 18,5 млрд грн, а в августе его показатели были на уровне 16.0 млрд грн.
Как сообщалось, Украина с 2018 года потеряла около 800 тысяч пенсионеров.
Раньше Министр финансов сказал, что в нынешних условиях молодежи не стоит рассчитывать на пенсию от государства.
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