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26 сентября 2021, 14:40 585

За восемь месяцев года дефицит Пенсионного фонда достиг 12 млрд грн

26 сентября 2021, 14:40 585
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Фото из открытых источников
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По результатам 8 месяцев сверхплановый дефицит Пенсионного фонда, финансируемого за счет ссуд единорго казначейского счета, достиг за восемь месяцев 2021 года 12,1 млрд грн - это максимум за этот год

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления, передает RegioNews.

В то же время если сравнивать с 2020 годом, то теперь дефицит меньше. Так в прошлом году рекорд был в ноябре, тогда ПФ задолжал 18,5 млрд грн, а в августе его показатели были на уровне 16.0 млрд грн.

Как сообщалось, Украина с 2018 года потеряла около 800 тысяч пенсионеров.

Раньше Министр финансов сказал, что в нынешних условиях молодежи не стоит рассчитывать на пенсию от государства.

Пенсионный фонд дефицит деньги финансы

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