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14 сентября 2021, 11:53 82

Украина в конце ноября - начале декабря получит очередной транш МВФ - премьер

14 сентября 2021, 11:53 82
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из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмигаль прогнозирует, что Украина в конце ноября-начале декабря получит очередной транш МВФ в размере 750 миллионов долларов

Как передает RegioNews об этом он заявил во время пресс-конференции

По его словам, в ближайшее время Украину посетит очередная миссия МВФ

"Скорее всего это будет виртуальная миссия, поскольку эпидемическая ситуация ухудшается", - отметил руководитель правительства

Глава правительства уверен, что миссия МВФ будет успешной, поскольку выполнены все предварительные условия.

На уточняющий вопрос журналистов относительно даты транша и его размера, Денис Шмигаль отметил, что это будет в конце ноября – начало декабря, а его размер 750 миллионов долларов.

Кроме этого, по словам премьера осенью Украина также может получить очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 миллионов евро.

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