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15 сентября 2021, 10:36 23

Еврокомиссия выделила 600 млн евро для Украины - Зеленский

15 сентября 2021, 10:36 23
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский приветствует решение Европейской комиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро

Как передает RegioNews, об этом Зеленский написал в Twitter.

Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн. Благодарен ЕС, Урсуле фон дер Ляйен, Валдису Домбровскису за положительную оценку внедряемых Украины реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства могут быть получены Украиной в конце октября.

Напомним, что в конце июля президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина находится на решающей стадии переговоров с Международным валютным фондом о получении нового транша кредита.

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