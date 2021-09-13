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13 сентября 2021, 17:44 4

Планируется выплата более 450 млн грн пособия по безработице - проект постановления Кабмина

13 сентября 2021, 17:44 4
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Министерство экономики подготовило проект постановления Кабинета министров о предоставлении финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы

Об этом говорится в документе на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), передает RegioNews.

Из государственного бюджета на пособие по безработице предлагают выделить 459,5 млн гривен.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, механизм оказания помощи по частичной безработице на период карантина был введен в 2020 году с целью поддержки занятости лиц, пострадавших в результате сокращения экономической деятельности субъектов хозяйствования в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

В то же время в госбюджете Украины на 2021 год не предусмотрено средств на предоставление финансовой помощи Фонду для выплаты пособия по частичной безработице на период карантина. Задолженность по выплате пособия по частичной безработице составляет 459 537,1 тыс. гривен.

Как сообщалось, в конце лета омбудсмен заявила, что страхователи в Украине не получают пособие по частичной безработице на период карантина.

Вместе с тем, известно, что официальная безработица в Украине за год сократилась на треть.

Кабмин безработица Постановление социальные выплаты проект страхование

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