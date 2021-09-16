Украина с 2018 года потеряла около 800 тысяч пенсионеров

из открытых источников

В Украине в течение трех последних лет количество пенсионеров уменьшилось на 793 692 человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ прессслужбы Пенсионного фонда на запрос APNews

Отмечается, что в 2018 году их было 11,7 млн, а уже сейчас численность пенсионеров составляет 10,9 млн.

По данным государственного статистического наблюдения, на учете в органах Пенсионного фонда Украины находилось:

по состоянию на 01.01.2018 – 11 725 370 лиц;

по состоянию на 01.01.2019 – 11 470 405 лиц;

по состоянию на 01.01.2020 – 11 334 730 лиц;

по состоянию на 01.01.2021 – 11 130 954 лиц.

По состоянию на 1 сентября на учете ПФУ состоят уже 10 931 678 человек. Это на почти 200 тыс. меньше, чем в начале года.

Больше всего пенсионеров состоит на учете в главных управлениях:

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Харьковской области;

Киеве.

Меньше всего пенсионеров в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Напомним, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 октября 2022 украинским пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет будут ежемесячно делать доплаты в размере до 300 гривен.