Украина с 2018 года потеряла около 800 тысяч пенсионеров
В Украине в течение трех последних лет количество пенсионеров уменьшилось на 793 692 человека
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ прессслужбы Пенсионного фонда на запрос APNews
Отмечается, что в 2018 году их было 11,7 млн, а уже сейчас численность пенсионеров составляет 10,9 млн.
По данным государственного статистического наблюдения, на учете в органах Пенсионного фонда Украины находилось:
по состоянию на 01.01.2018 – 11 725 370 лиц;
по состоянию на 01.01.2019 – 11 470 405 лиц;
по состоянию на 01.01.2020 – 11 334 730 лиц;
по состоянию на 01.01.2021 – 11 130 954 лиц.
По состоянию на 1 сентября на учете ПФУ состоят уже 10 931 678 человек. Это на почти 200 тыс. меньше, чем в начале года.
Больше всего пенсионеров состоит на учете в главных управлениях:
Днепропетровской области;
Донецкой области;
Харьковской области;
Киеве.
Меньше всего пенсионеров в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.
Напомним, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 октября 2022 украинским пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет будут ежемесячно делать доплаты в размере до 300 гривен.