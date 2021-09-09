Нардепы предлагают проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта
Парламент может установить 1 марта датой ежегодной индексации пенсий
Как пишет RegioNews со ссылкой на заседание парламента, соответствующий законопроект №4668 в первом чтении поддержали 317 народных депутатов.
Законопроект предлагает:
- с 1 января 2022 года определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта;
- проводить ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
- назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях;
- назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми или редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.
Напомним, что в Минфине планируют запустить новую пенсионную реформу к 2024 году.
Также сообщалось, что Минсоцполитики предлагает в 2022 году в пять этапов повышать пенсии.
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