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09 сентября 2021, 15:58 1085

Нардепы предлагают проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта

09 сентября 2021, 15:58 1085
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Фото из открытых источников
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Парламент может установить 1 марта датой ежегодной индексации пенсий

Как пишет RegioNews со ссылкой на заседание парламента, соответствующий законопроект №4668 в первом чтении поддержали 317 народных депутатов.

Законопроект предлагает:

  • с 1 января 2022 года определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта;
  • проводить ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
  • назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях;
  • назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми или редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.

Напомним, что в Минфине планируют запустить новую пенсионную реформу к 2024 году.

Также сообщалось, что Минсоцполитики предлагает в 2022 году в пять этапов повышать пенсии.

пенсия Верховная Рада парламент Украина пенсионеры

 
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