Украинцы получат доплаты к пенсии: когда и сколько

С 1 октября 2022 года украинским пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет будут ежемесячно делать доплаты в размере до 300 гривен

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства, пишет RegioNews.

"С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года", — сообщил Шмыгаль.

Напомним ранее сообщалось, что нардепы предлагают проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.

Также сообщалось, что Минсоцполитики предлагает в 2022 году в пять этапов повышать пенсии.