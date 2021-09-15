Украинцы получат доплаты к пенсии: когда и сколько
С 1 октября 2022 года украинским пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет будут ежемесячно делать доплаты в размере до 300 гривен
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства, пишет RegioNews.
"С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года", — сообщил Шмыгаль.
Напомним ранее сообщалось, что нардепы предлагают проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.
Также сообщалось, что Минсоцполитики предлагает в 2022 году в пять этапов повышать пенсии.
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