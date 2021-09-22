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22 сентября 2021, 14:45 575

В НАК "Нафтогаз" озвучили цену газа для населения до конца отопительного сезона

22 сентября 2021, 14:45 575
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"Нафтогаз" озвучил цену газа для населения, обещают сохранить действующую

Об этом заявил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский, передает RegioNews со ссылкой на "ZN.UA".

Цена газа составит:

для населения - 7,96 грн;

для производителей тепла и горячей воды – 7,42 грн.

Любая информация, связанная с тем, что будет меняться цена на газ, тарифы на отопление или горячую воду, – ложная и направлена на дестабилизацию ситуации в обществе. Что касается цены газа для теплопроизводителей, которой воспользовались уже свыше 50% всех производителей тепла и горячей воды, то эта цена не превышает средневзвешенную стоимость газа, которая уже учтена в тарифах, – заявил Белявский.

"Нафтогаз" в прошлом году поставлял газ для производителей по цене от 4,50 до 5 грн. Но цена газа в структуре тарифа у большинства производителей была от 8 грн.

По словам Белявского, в Украине есть 18 млрд кубометров газа, из них примерно 14,2 млрд нужно на отопительный сезон.

Вместе с тем, цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

"КиївГазЕнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;

"Уманьгаз сбыт" - по 16 гривен 78 копеек;

"Черкассыгаз сбыт" - по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. Например, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

Как сообщалось, в августе "Нафтогаз" повысил цену на газ до 12 гривен для 500 тысяч семей.

газ Нафтогаз тарифы цена отопительный сезон

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