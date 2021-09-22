В НАК "Нафтогаз" озвучили цену газа для населения до конца отопительного сезона
"Нафтогаз" озвучил цену газа для населения, обещают сохранить действующую
Об этом заявил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский, передает RegioNews со ссылкой на "ZN.UA".
Цена газа составит:
для населения - 7,96 грн;
для производителей тепла и горячей воды – 7,42 грн.
Любая информация, связанная с тем, что будет меняться цена на газ, тарифы на отопление или горячую воду, – ложная и направлена на дестабилизацию ситуации в обществе. Что касается цены газа для теплопроизводителей, которой воспользовались уже свыше 50% всех производителей тепла и горячей воды, то эта цена не превышает средневзвешенную стоимость газа, которая уже учтена в тарифах, – заявил Белявский.
"Нафтогаз" в прошлом году поставлял газ для производителей по цене от 4,50 до 5 грн. Но цена газа в структуре тарифа у большинства производителей была от 8 грн.
По словам Белявского, в Украине есть 18 млрд кубометров газа, из них примерно 14,2 млрд нужно на отопительный сезон.
Вместе с тем, цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:
"КиївГазЕнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;
"Уманьгаз сбыт" - по 16 гривен 78 копеек;
"Черкассыгаз сбыт" - по 16 гривен 76 копеек.
Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. Например, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.
Как сообщалось, в августе "Нафтогаз" повысил цену на газ до 12 гривен для 500 тысяч семей.