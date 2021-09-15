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15 сентября 2021, 15:45 659

В Украине безработным хотят давать деньги на собственный бизнес

15 сентября 2021, 15:45 659
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Фото из открытых источников
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Правительство 15 сентября во время заседания согласовало законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и соцстрахования на случай безработицы

Как говорится в Telegram-канале нардепа от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, документ предусматривает выделение средств для безработных на занятие предпринимательской деятельностью, пишет RegioNews.

Изменения, которые предлагаются в законопроекте:

  • ввести предоставление финансовой помощи для начала предпринимательской деятельности;
  • ослабление санкций к безработным за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин;
  • финансирование общественных работ и отмена временных работ, не способствующих мотивации к труду;
  • подбор подходящей работы для безработного (учесть транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируется выплата более 450 млн грн пособия по безработице.

Кабмин Украина помощь деньги безработица

 
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