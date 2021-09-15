В Украине безработным хотят давать деньги на собственный бизнес
Правительство 15 сентября во время заседания согласовало законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и соцстрахования на случай безработицы
Как говорится в Telegram-канале нардепа от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, документ предусматривает выделение средств для безработных на занятие предпринимательской деятельностью, пишет RegioNews.
Изменения, которые предлагаются в законопроекте:
- ввести предоставление финансовой помощи для начала предпринимательской деятельности;
- ослабление санкций к безработным за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин;
- финансирование общественных работ и отмена временных работ, не способствующих мотивации к труду;
- подбор подходящей работы для безработного (учесть транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы).
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируется выплата более 450 млн грн пособия по безработице.
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