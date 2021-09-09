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09 сентября 2021, 15:01 36

НБУ прогнозирует замедление инфляции до конца года

09 сентября 2021, 15:01 36
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Фото из открытых источников
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Национальный банк ожидает, что в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%

Как передает RegioNews об этом на брифинге, посвященном решению монетарного комитета Нацбанка заявил глава центробанка Кирилл Шевченко.

"В следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться - она постепенно вернется к целевому показателю в 5%", - отметил глава НБУ.

По его словам, замедлению инфляции будут способствовать исчерпание эффектов низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступление нового большого урожая сельскохозяйственных культур.

При этом подчеркивается, что прогноз Нацбанка базируется на продолжении сотрудничества между Украиной и МВФ.

"Продолжение сотрудничества с МВФ по действующей программе stand-by необходимо для поддержания макрофинансовой стабильности в последующие годы. Выполнение программы МВФ даст возможность получить официальное финансирование из других источников", - отметил Шевченко

Он добавил, что ключевыми рисками для экономики является значительное усиление карантина в Украине и в мире, а также более длительный и существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире.

Нацбанк инфляция МВФ Транш

 
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