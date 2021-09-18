В Минобороны сказали, когда выплатят 1,5 млрд зарплатного долга военным
В Министерстве обороны сообщили, когда выплатят 1,5 млрд задолженности по зарплат военным
Об этом передает RegioNews со ссылкой на сайт Министерства обороны.
Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, ведомство в октябре получит возможность быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме, однако для этого депутаты должны проголосовать за внесение изменений в бюджет на 2021 год.
"Голосование состоится в ближайшее время. Поэтому уже в октябре Минобороны получит возможность быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме", - добавила Маляр.
Известно, что в Верховную Раду уже подан проект закона О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов. Этим законопроектом предусмотрены расходы, в том числе и на покрытие дефицита в средствах на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил.
Напомним, что накануне стало известно, что Министерство обороны задолжало выплаты военнослужащим денежного довольствия и других видов денежной помощи. Общая сумма долга - 1 млрд 465,8 млн гривен.