В Минобороны сказали, когда выплатят 1,5 млрд зарплатного долга военным

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В Министерстве обороны сообщили, когда выплатят 1,5 млрд задолженности по зарплат военным

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сайт Министерства обороны.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, ведомство в октябре получит возможность быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме, однако для этого депутаты должны проголосовать за внесение изменений в бюджет на 2021 год.

"Голосование состоится в ближайшее время. Поэтому уже в октябре Минобороны получит возможность быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме", - добавила Маляр.

Известно, что в Верховную Раду уже подан проект закона О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов. Этим законопроектом предусмотрены расходы, в том числе и на покрытие дефицита в средствах на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил.

Напомним, что накануне стало известно, что Министерство обороны задолжало выплаты военнослужащим денежного довольствия и других видов денежной помощи. Общая сумма долга - 1 млрд 465,8 млн гривен.