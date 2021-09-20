В Украине из госбюджета выделят 80 млн грн на проведение переписи населения

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В 2023 году в Украине состоится официальная перепись населения, для ее реализации из бюджета будет выделено 80 миллионов гривен. Последний раз перепись проводили еще в 2001 году

Как передает RegioNews, об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, в следующем году будет происходить активная подготовка проекта. На его реализацию из бюджета планируют выделить 80 миллионов гривен.

В Минцифре сейчас разрабатывают проект, благодаря которому процесс произойдет максимально технологично.

Сейчас служба статистики направила в каждое министерство обновленный запрос о том, как будут использоваться результаты переписи. В конце этого года отдельно представляем, как будет проходить перепись, какими будут ее сроки, как она будет финансироваться", - сообщил министр.

Напомним, ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что проведение переписи населения обойдется по предварительным данным примерно в 4 миллиарда гривен, однако затраты на эти цели можно сократить.