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20 сентября 2021, 16:05 1685

В Минцифры объяснили, как избежать карантинных ограничений тем, кто не вакцинирован из-за медпоказаний

20 сентября 2021, 16:05 1685
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Фото из открытых источников
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Карантинные ограничения для непривитых от коронавируса лиц не будут касаться людей, которые не могут быть вакцинированными из-за медицинских противопоказаний

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Так, на вопрос, как избежать ограничений карантина при медотводе от вакцинации, в ведомстве ответили, что таким категориям лиц необходимо сформировать COVID-сертификат на основе полученного отрицательного результата ПЦР-теста.

Как сообщалось, в Кабмине предлагают ограничить доступ к работе невакцинированным чиновникам.

Также завтра Госкомиссия по ТЭБ и ЧС рассмотрит возможность введения "желтой зоны" карантина с 22 сентября.

Минцифры COVID-19 Ограничение вакцинация covid-сертификат

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