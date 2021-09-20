В Минцифры объяснили, как избежать карантинных ограничений тем, кто не вакцинирован из-за медпоказаний

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Карантинные ограничения для непривитых от коронавируса лиц не будут касаться людей, которые не могут быть вакцинированными из-за медицинских противопоказаний

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Так, на вопрос, как избежать ограничений карантина при медотводе от вакцинации, в ведомстве ответили, что таким категориям лиц необходимо сформировать COVID-сертификат на основе полученного отрицательного результата ПЦР-теста.

Как сообщалось, в Кабмине предлагают ограничить доступ к работе невакцинированным чиновникам.