В Минцифры объяснили, как избежать карантинных ограничений тем, кто не вакцинирован из-за медпоказаний
Карантинные ограничения для непривитых от коронавируса лиц не будут касаться людей, которые не могут быть вакцинированными из-за медицинских противопоказаний
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Так, на вопрос, как избежать ограничений карантина при медотводе от вакцинации, в ведомстве ответили, что таким категориям лиц необходимо сформировать COVID-сертификат на основе полученного отрицательного результата ПЦР-теста.
Как сообщалось, в Кабмине предлагают ограничить доступ к работе невакцинированным чиновникам.
Также завтра Госкомиссия по ТЭБ и ЧС рассмотрит возможность введения "желтой зоны" карантина с 22 сентября.
В Украине продлили карантин до конца годаВсе новости »
20 сентября 2021, 13:44Украина может официально перейти в "желтую" зону во вторник - СМИ
20 сентября 2021, 12:55В Киеве и 22 областях уровень заболеваемости COVID-19 превышает норму
20 сентября 2021, 10:43
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"