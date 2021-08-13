В Минцифры думают выплачивать зарплату сотрудникам виртуальной гривней
Сотрудники Министерства по вопросам цифровой трансформации первыми в Украине начнут получать зарплату виртуальной гривной.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН
"Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривны", - отметил глава министерства Михаил Федоров.
Министр отметил, что украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам. "Эта открытость технологий может стать одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну", - подчеркнул глава ведомства.
В Верховной Раде ко второму чтению готовится законопроект, который узаконит в Украине криптовалюту и виртуальную гривну.