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13 августа 2021, 16:09 89

В Минцифры думают выплачивать зарплату сотрудникам виртуальной гривней

13 августа 2021, 16:09 89
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Фото из открытых источников
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Сотрудники Министерства по вопросам цифровой трансформации первыми в Украине начнут получать зарплату виртуальной гривной.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН

"Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривны", - отметил глава министерства Михаил Федоров.

Министр отметил, что украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам. "Эта открытость технологий может стать одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну", - подчеркнул глава ведомства.

В Верховной Раде ко второму чтению готовится законопроект, который узаконит в Украине криптовалюту и виртуальную гривну.

бизнес Минцифры гривна Верховная Рада инвестиции

 
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