Налоговый долг будет списываться со счетов плательщиков без решения суда, – Южанина

Фото из открытых источников

Со счетов плательщиков без решения суда на 91 день неуплаты налогового долга будут списываться денежные средства

Об этом сообщила народный депутат, участница комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

По словам Южаниной, на сегодня общая сумма налогового долга составляет 17,8 млрд грн.

И то, что налоговики говорят, что эта норма не будет касаться ФОПов, — ложь. Хуже всего, что от этой нормы больше всего пострадает средний бизнес, который имеет незначительные суммы задолженности, - отметила Нина Южанина.

Кроме того, в законопроекте №5600 остается ограничение переноса убытков прошлых лет (не более 50%) крупными плательщиками налогов.

Это откат на много лет назад и нарушение международных стандартов учета. Ведь еще в сложном 2015 году мы отошли от нормы относительно невключения убытков прошлых периодов в финансовый результат, – отметила Нина Южанина.

Как сообщалось, нардепы предложили более 11 тыс. поправок в налоговый законопроект.