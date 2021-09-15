12:28  15 сентября
Ляшко озвучил условие полной отмены карантина в Украине
08:26  15 сентября
Директора школы в Хмельницком, где отравились 92 ученика, хотят отстранить от обязанностей
08:09  15 сентября
На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранен военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2021, 12:07 972

Налоговый долг будет списываться со счетов плательщиков без решения суда, – Южанина

15 сентября 2021, 12:07 972
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Со счетов плательщиков без решения суда на 91 день неуплаты налогового долга будут списываться денежные средства

Об этом сообщила народный депутат, участница комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

По словам Южаниной, на сегодня общая сумма налогового долга составляет 17,8 млрд грн.

И то, что налоговики говорят, что эта норма не будет касаться ФОПов, — ложь. Хуже всего, что от этой нормы больше всего пострадает средний бизнес, который имеет незначительные суммы задолженности, - отметила Нина Южанина.

Кроме того, в законопроекте №5600 остается ограничение переноса убытков прошлых лет (не более 50%) крупными плательщиками налогов.

Это откат на много лет назад и нарушение международных стандартов учета. Ведь еще в сложном 2015 году мы отошли от нормы относительно невключения убытков прошлых периодов в финансовый результат, – отметила Нина Южанина.

Как сообщалось, нардепы предложили более 11 тыс. поправок в налоговый законопроект.

законопроект налоги долги Нина Южанина нардеп

В СНБО назвали задачу "номер один" для Украины: ликвидировать олигархическую систему
11 сентября 2021, 12:39
Малюська призвал нардепов рассмотреть законопроект об олигархах как можно скорее
11 сентября 2021, 11:41
В регионах "красной" зоны карантина запретили выключать электроэнергию из-за долгов
10 сентября 2021, 20:13
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram