Налоговый долг будет списываться со счетов плательщиков без решения суда, – Южанина
Со счетов плательщиков без решения суда на 91 день неуплаты налогового долга будут списываться денежные средства
Об этом сообщила народный депутат, участница комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
По словам Южаниной, на сегодня общая сумма налогового долга составляет 17,8 млрд грн.
И то, что налоговики говорят, что эта норма не будет касаться ФОПов, — ложь. Хуже всего, что от этой нормы больше всего пострадает средний бизнес, который имеет незначительные суммы задолженности, - отметила Нина Южанина.
Кроме того, в законопроекте №5600 остается ограничение переноса убытков прошлых лет (не более 50%) крупными плательщиками налогов.
Это откат на много лет назад и нарушение международных стандартов учета. Ведь еще в сложном 2015 году мы отошли от нормы относительно невключения убытков прошлых периодов в финансовый результат, – отметила Нина Южанина.
Как сообщалось, нардепы предложили более 11 тыс. поправок в налоговый законопроект.