Податковий борг буде списуватися з рахунків платників без рішення суду, – Южаніна

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З рахунків платників без рішення суду на 91 день несплати податкового боргу будуть списуватися кошти

Про це повідомила народна депутатка, учасниця комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

За словами Южаніної, на сьогодні загальна сума податкового боргу становить 17,8 млрд грн.

І те, що податківці говорять, що ця норма не стосуватиметься ФОПів, — брехня. Найгірше, що від цієї норми найбільше постраждає середній бізнес, який має незначні суми заборгованості, – зазначила Ніна Южаніна.

Крім того, у законопроєкті №5600 залишається обмеження перенесення збитків минулих років (не більше 50%) великими платниками податків.

Це відкат на багато років назад і порушення міжнародних стандартів обліку. Адже ще у складному 2015 році ми відійшли від норми щодо невключення збитків минулих періодів до фінансового результату, – зазначила Ніна Южаніна.

Як повідомлялося, нардепи запропонували понад 11 тис. поправок до податкового законопроєкту.