В регионах "красной" зоны карантина запретили выключать электроэнергию из-за долгов

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В регионах Украины, где установлен красный уровень эпидемической опасности запрещено отключать электричество потребителям у которых есть задолженность за него

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

В комиссии напомнили, что с 20 августа текущего года в Украине вступил в силу закон про изменения процедуры присоединения к энергетическим сетям. В частности, в регионах с "красные" уровнем распространения коронавирусной инфекции нельзя отключать потребителей от энергосети в случае неполной оплаты или неуплаты за эти коммунальные услуги. Этот запрет продолжает действовать в течение 30 дней после выхода региона из "красной" зоны карантина.

При этом до завершения 30 дней после отмены "красного" уровня опасности поставщик может начат процедуру отключения, направить потребителю соответствующее предупреждение и обратиться к оператору системы распределения электричества о необходимости отключения потребителя.

Напомним, что в Украине разрешили отключать потребителей от коммунальных услуг в случае неуплаты и формирования долга. Соответствующие изменения к законодательству подписал Президент Украины Владимир Зеленский

Также с 6 июля заработала автоматическая система списания долгов.