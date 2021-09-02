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02 сентября 2021, 13:59 1122

На аукцион выставили еще один объект "Укрспирта"

02 сентября 2021, 13:59 1122
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Фото из открытых источников
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Фонд государственного имущества выставил на приватизационный аукцион отдельное имущество Новоборовицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт"

Как сообщается на сайте Фонда, стартовая цена - 19,38 млн грн, пишет RegioNews.

Аукцион расположен на 1 октября. Объект находится в с. Новые Боровичи Черниговской обл.

Актив состоит из 477 наименований зданий, сооружений, движимого и другого имущества, в том числе производственного корпуса, солодового отделения, котельной, спиртохранилища, склада сыпучих материалов, конюшни, мазутохранилища, складов, гаражей и др.

Объект оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями.

В Фонде госимущества отметили, что земельный участок под объектом приватизации не является объектом продажи, вопрос землепользования покупатель решает самостоятельно.

Напомним, что в марте состоялся онлайн-аукцион по приватизации Вишняковского спиртзавода. Его стоимость выросла до 101 млн грн, но победитель не прибыл для заключения договора. Такое случилось уже во второй раз.

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