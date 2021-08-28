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28 августа 2021, 17:09 101

В Одессе разоблачили цех по изготовлению и сбыту контрафактных табачных изделий

28 августа 2021, 17:09 101
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность масштабного каналу изготовления и сбыта контрафактной подакцизной продукции, что размещался в Одессе

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что готовый товар подозреваемые хранили на подпольных складах на территории региона, а сам цех по изготовлению продукции находился непосредственно в Одессе.

Во время обысков обнаружили готовой продукции более чем на 3,5 миллиона гривен, а также более 3 тонн сырья для изготовления табачных изделий.

Дельцы реализовывали оптовые партии контрафакта в различные регионы Украины под видом продукции известных иностранных брендов. Своих клиентов они подыскивали через специально созданные платформы в соцсетях", - добавили в службе.

По данным следователей, противоправную деятельность организовали представители одной из коммерческих структур, которая занимается реализацию табака для кальянов. Доходы полученные от такой деятельности они выводили в тень через аффилированные фирмы.

Напомним, чиновницу Одесской таможни подозревают в причастности к контрабанде на 7 млн грн.

Одесса СБУ товары сигареты Завод

 
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