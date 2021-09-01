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01 сентября 2021, 15:58 84

В Черновицкой области таможенники пытались продать на аукционе 200 тонн гнилых слив

01 сентября 2021, 15:58 84
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Фото: Рixabay
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Таможенники Черновицкой области выставили на аукцион 19 800 кг изъятых слив, однако владелец для них не нашелся

Как пишет RegioNews, аукцион длился с 27 по 31 августа, при этом, по данным в системе Prozorro, на этот раз лот выставлялся уже повторно.

Таможенники изъяли сливы на границе две недели назад. По декларации владельца, в двух тысячах ящиков был чернослив, однако выяснилось, что на самом деле там свежая слива.

С изъятым грузом таможенники устроили аукцион, и тем временем товар начал портиться.

"Слива свежая, синяя, урожая 2021 года, не расфасована для розничной торговли в количестве 19 800 кг (в 2 100 ящиках). Наличие дефектов - переспелые, мягкие. Сертификаты происхождения и качества отсутствуют", - говорится в описании лота.

Начальной ценой продажи таможня установила почти 145 тысяч гривен. Однако покупатель не нашелся, и торги не состоялись.

Теперь судьбу испорченной сливы таможенники будут решать на специальном заседании комиссии. Две тысячи ящиков могут снова выставить на аукцион, уничтожить или вернуть владельцу, если тот согласится их забрать.

Напомним, недавно женщина из Донецкой области приобрела двухтонный памятник Ленину за более 300 тыс. грн.

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