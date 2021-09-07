В Фонде госимущества назвали дату продажи завода "Большевик"

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Аукционная комиссия Фонда госимущества 7 сентября определила дату приватизационного аукциона по продаже АО " Первый Киевский Машиностроительный завод (бывший завод «Большевик») - он состоится 27 октября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Фонда.

Отмечается, что на торги будут выставлены 100% акций завода по стартовой цене 1,39 млрд грн.

Согласно приватизационных условий, новый собственник должен погасить задолженность по зарплате, налогам и перед кредиторами (около 500 млн грн) и выполнить действующий коллективный договор.

Кроме этого, покупатель должен инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.

Сейчас завод продолжает производить в нескольких цехах крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для гумопереробної, угольной, химической, сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещение в аренду.

В 2020 году завод увеличил выручку на 3,6% - до 84,21 млн грн, однако збыльшив чистый убыток на 2,8% - до 22,45 млн грн. По состоянию на 1 июля 2020 года на заводе работало 315 человек.

Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко отмечал, что завод Большевик привлекателен для инвесторов благодаря своему географическому расположению.