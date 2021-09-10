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10 сентября 2021, 11:35 88

На жилищные субсидии не хватает 12 млрд грн - Кабмин просит изменений в бюджет

10 сентября 2021, 11:35 88
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в парламенте, передает RegioNews со ссылкой на трансляцию выступления на Youtube.

Как отметил Шмигаль, на субсидии использовано более 33 млрд гривен из 35,2 млрд гривен.

До конца года, по подсчетам Министерства социальной политики, нужно будет около 12 млрд гривен. Конечно, мы будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет, - сказал он.

По его словам, изменения будут поданы в Раду до следующего четверга.

Будем просить поддержать, чтобы до конца года субсидии можно было всем людям выплачивать, - добавил премьер.

При этом он заявил, что денег, которые остались, хватит на выплаты субсидий до начала отопительного сезона.

Как сообщалось, в Украине выросли выплаты по субсидиям.

Также известно, что узнать о своей субсидии можно не выходя из дома, на специальном портале.

Кабмин бюджет Верховная Рада субсидия Денис Шмыгаль

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