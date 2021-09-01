15:48  01 сентября
В Харьковской области назначили нового руководителя полиции
14:47  01 сентября
В Украине выросли выплаты по субсидиям: в каких областях больше всего
17:51  01 сентября
На Донбассе оккупанты снова обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2021, 14:47 708

В Украине выросли выплаты по субсидиям: в каких областях больше всего

01 сентября 2021, 14:47 708
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В июле 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 1,2 млн граждан, а ее средний размер увеличился по сравнению с июнем на 3,2% и составил 320,80 грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные на сайте Министерства социальной политики.

В июле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 131,2 тыс. домохозяйств, а назначена субсидия была 68,3 тыс. домохозяйствам.

В июле 2021 года предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 402 млн грн, почти вся сумма была получена субсидиантами в наличной форме.

Согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2021 года по сравнению с мартом увеличился с 309,53 грн до 320,80 грн.

При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве - 500 грн, а наименьший в Закарпатской области - 202 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин не будет уменьшать субсидии на коммунальные услуги для регионов, которые окажутся в красной зоне.

Украина помощь выплаты субсидия коммунальные услуги

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua