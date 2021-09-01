В Украине выросли выплаты по субсидиям: в каких областях больше всего

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В июле 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 1,2 млн граждан, а ее средний размер увеличился по сравнению с июнем на 3,2% и составил 320,80 грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные на сайте Министерства социальной политики.

В июле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 131,2 тыс. домохозяйств, а назначена субсидия была 68,3 тыс. домохозяйствам.

В июле 2021 года предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 402 млн грн, почти вся сумма была получена субсидиантами в наличной форме.

Согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2021 года по сравнению с мартом увеличился с 309,53 грн до 320,80 грн.

При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве - 500 грн, а наименьший в Закарпатской области - 202 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин не будет уменьшать субсидии на коммунальные услуги для регионов, которые окажутся в красной зоне.