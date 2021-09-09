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09 сентября 2021, 17:52 1836

В Минздраве говорят, что переход Украины в "желтую" зону откладывается

09 сентября 2021, 17:52 1836
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Фото из открытых источников
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Правительство не будет вводить с 13 сентября противоэпидемические меры желтой зоны в областях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ во время регионального форума "Реформа системы школьного питания".

"По состоянию на 9 сентября, согласно индикативным показателям, есть основания для введения "желтого" уровня эпидемической опасности. С учетом этого Минздрав обратился в Кабмин относительно рассмотрения этого вопроса на заседании Национальной комиссии по ТЭБ и ЧС. Ожидаем, что ориентировочно в среду Кабмин также рассмотрит внесенные Минздравом изменения в постановления Кабмина относительно перехода областей к желтому, оранжевому или красному уровню эпидемической безопасности для работы учебных заведений в условиях адаптивного карантина", - отметил Ляшко.

По словам министра, в случае принятия решения об одобрении инициированных изменений в постановление Кабмина, оно вступит в силу не ранее, чем за 7 дней.

"Концептуальный подход такой, - уточнил глава Минздрава, - сначала правительство принимает изменения в постановление об определении "желтого" и "красного" уровней эпидемической опасности, а после этого будет созвано заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будет принято решение о переводе всей страны до желтого уровня эпидемической опасности зоны, которое вступит в действие через 7 дней" - пояснил Ляшко

Министр напомнил, что в дальнейшем решение о переводе страны до оранжевого и красного уровней эпидемической опасности будет принимать правительство, а по каждой области отдельно – в случае достижения соответствующих показателей, касающихся уровня заболеваемости, тестирования и загрузки медицинских учреждений.

Напомним, что чиновники планировали с понедельника 13 сентября ввести на всей территории Украины "желтую" зону карантина по решению госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Минздрав карантин Кабмин министр

 
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