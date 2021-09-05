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05 сентября 2021, 11:12 474

Кабмин отменил более полутора тысяч регуляторных актов для предпринимателей

05 сентября 2021, 11:12 474
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Фото из открытых источников
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Кабинет Министров усиливает дерегуляцию для упрощения условий работы предпринимателей и отменил 1636 регуляторных актов

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, передает RegioNews.

Уже есть первые результаты работы межрегиональной группы по дерегуляции: пересмотрено более 3,5 тысячи регуляторных актов, из которых была отменена чуть ли не половина – 1636 документов, - отметил глава правительства.

По его словам, это акты, связанные с региональной спецификой, которые обременяли предпринимателям работу.

Шмыгаль отметил, что на этой неделе создали межведомственную рабочую группу, которая до конца года должна показать аналогичный результат и убрать сотни искусственных барьеров для работы украинского бизнеса.

Ранее сообщалось, что Кабмин предлагает, чтобы работодатели с 2023 года больше платили по больничным.

Кабмин бизнес правительство предприниматели документ

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