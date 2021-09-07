Из-за аварии на шахте в ОРЛО погибли девять человек

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В шахте "Красный партизан", что находится на временно оккупированной территории Луганской области произошел обрыв каната транспортной кабины. В результате происшествия погибли 9 горняков

Как передает RegioNews, об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник.

Указанная шахта находится в городе Червонопартизанск, который сейчас находится под контролем оккупантов. Авария произошла из-за обрыва каната транспортной клети - транспортной кабины, которая должна поднимать и опускать работников в шахту.

Отмечается, что всего в кабине находилось 25 человек, о судьбе остальных горняков информации пока нет.

Напомним, ранее в Кривом Роге погиб шахтер, которого придавило к скале спецтехникой.