Из-за аварии на шахте в ОРЛО погибли девять человек
В шахте "Красный партизан", что находится на временно оккупированной территории Луганской области произошел обрыв каната транспортной кабины. В результате происшествия погибли 9 горняков
Как передает RegioNews, об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник.
Указанная шахта находится в городе Червонопартизанск, который сейчас находится под контролем оккупантов. Авария произошла из-за обрыва каната транспортной клети - транспортной кабины, которая должна поднимать и опускать работников в шахту.
Отмечается, что всего в кабине находилось 25 человек, о судьбе остальных горняков информации пока нет.
Напомним, ранее в Кривом Роге погиб шахтер, которого придавило к скале спецтехникой.
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