Суммы в платежках за коммунальные услуги не должны увеличиваться - министр

пресс-служба министерства развития общин

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отмечает, что стоимость коммунальных услуг для населения не должна увеличиваться

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу министерства

"Суммы в платежках людей не должны увеличиваться. Государство будет поддерживать органы местного самоуправления. Чтобы найти конструктивные решения, которые устроят все стороны процесса, в Минрегионе уже проведено несколько совещаний с руководителями органов местного самоуправления. Должны совместно искать компромиссы и вместе планировать дальнейшие шаги – подход к каждому городу будет индивидуальным", – подчеркнул Алексей Чернышов во время совещания по подготовке к отопительному сезону

В министерстве напомнили, что полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлены исключительно органам местного самоуправления.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа". Закон принят с целью урегулирования ситуации с долгами ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины", а также предусматривает списание долгов облгазов и ТКЭ за счет налогоплательщиков.