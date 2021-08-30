На Прикарпатье люди частично перекрыли дорогу из-за закрытия школы в селе

Фото Нацполиции в Ивано-Франковской области

Как передает RegioNews, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области Facebook, .

30 августа в селе Яворов Косовской территориальной общины люди частично перекрыли движение транспорта на дороге Р-24. Речь идет о дороге сообщением "Татаров – Каменец-Подольский". Почти 50 человек из села Яворов частично ходят по пешеходному переходу в связи с недовольством из-за ликвидации учебного заведения. Пропускают частично служебный транспорт, автобусы и машины с маленькими детьми, - сообщили правоохранители.

Как сказал первый заместитель Косовского городского головы Святослав Костынюк, речь идет о закрытии одного из корпусов гимназии в поселке Безулька.

В одном селе мы не можем содержать две школы. В поселке Безулька гимназия не соответствует условиям для обучения. Гимназия состояла из двух корпусов: один корпус находится очень высоко в горах, и он остается работать, потому что детей оттуда невозможно забрать. Второй корпус находится возле центральной дороги. Городской совет приобрел полноприводный автобус, чтобы обеспечить подъезд детей к Яворовскому лицею, который находится в 3 км от гимназии. Оттуда 30 детей пойдут первого сентября в Яворовский лицей, - пояснил Костынюк.

По его словам, в Яворовском лицее созданы хорошие условия для обучения 450 детей. Сейчас здесь учатся 197 учеников.

Костынюк отметил, что кроме гимназии, в поселке Безулька городской совет закрыл гимназию в селе Смодна. Оттуда все дети уже перешли на обучение в школы Яворова и Косова.

В отношении педагогов, которые работали в этих учебных заведениях, то чиновник отметил, что некоторые из них уже трудоустроены. Но около десятка учителей вынуждены будут обратиться на биржу труда.

Известно, что в Косовской ТГ учатся 4200 детей.

Автодорога Р 24 - автомобильный путь регионального значения в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. На своей протяженности преодолевает два перевала: Кривопольский и Буковецкий.

Как сообщалось, 26 августа на Ивано-Франковщине селяне перекрывали трассу - требовали ремонта дороги.