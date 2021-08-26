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26 августа 2021, 09:14 1624

На Одесчине в канун нового учебного года сгорела школа

26 августа 2021, 09:14 1624
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Фото: из открытых источников
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В селе Большой Буялык Одесской области произошел пожар в здании школы. Погибших и пострадавших нет

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:34 25 августа. По прибытию на место было установлено, что произошло возгорание перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением в служебном кабинете двухэтажного здания школы.

Пожар был ликвидирован в 20 часов 30 минут на площади 10 квадратных метрах. Из-за сильной задымленности спасатели работали в средствах защиты органов дыхания и зрения.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отметили спасатели.

Напомним, 25 августа в Виннице на территории Старого города около 16:00 вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил склады, а позже перекинулся и на офисное помещение.

Одесса школа пожар спасатели ГСЧС

 
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