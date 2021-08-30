15:33  30 серпня
У Чернівцях близько 50 осіб влаштували бійку під рестораном
13:57  30 серпня
Стало відомо, у якій області продали найбільше сільськогосподарських земель
08:11  30 серпня
Окупанти збільшили кількість обстрілів на Донбасі: поранено двох військовослужбовців ООС
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2021, 16:03 99

На Прикарпатті люди частково перекрили дорогу через закриття школи в селі

30 серпня 2021, 16:03 99
Читайте также на русском языке
Фото Нацполіції в Івано-Франкіській області
Читайте также
на русском языке

У селі Яворів на Івано-Франківщині люди частково перекрили дорогу Р-24 "Татарів – Кам'янець-Подільський". Причина – закриття навчального закладу

Як передає RegioNews, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на поліцію Івано-Франківської області у Facebook, .

30 серпня у селі Яворів Косівської територіальної громади люди частково перекрили рух транспорту на дорозі Р-24. Йдеться про дорогу сполученням "Татарів – Кам'янець-Подільський". Майже 50 осіб з села Яворів частково ходять пішохідним переходом у зв’язку із невдоволенням через ліквідацію навчального закладу. Пропускають частково службовий транспорт, автобуси і автівки з маленькими дітьми, - повідомили правоохоронці.

Як сказав перший заступник Косівського міського голови Святослав Костинюк, йдеться про закриття одного з корпусів гімназії у присілку Безулька.

В одному селі ми не можемо утримувати дві школи. У присілку Безулька гімназія не відповідає умовам для навчання. Гімназія складалась з двох корпусів: один корпус знаходиться дуже високо в горах, і він залишається працювати, бо дітей звідти неможливо забрати. Другий корпус знаходиться біля центральної дороги. Міська рада придбала повнопривідний автобус, щоб забезпечити під’їзд дітей до Яворівського ліцею, який знаходиться за 3 км від гімназії. Звідти 30 дітей підуть першого вересня до Яворівського ліцею, - пояснив Костинюк.

За його словами, у Яворівському ліцеї створені хороші умови для навчання 450 дітей. Нині тут вчаться 197 учнів.

Костинюк зауважив, що окрім гімназії, у присілку Безулька міська рада закрила гімназію у селі Смодна. Звідти всі діти вже перейшли на навчання до шкіл Яворова та Косова.

Щодо освітян, які працювали у цих навчальних закладах, то посадовець зазначив, що деякі з них уже працевлаштовані. Але близько десятка вчителів змушені будуть звернутись на біржу праці.

Відомо, що у Косівській ТГ навчаються 4200 дітей.

Автошлях Р 24 — автомобільний шлях регіонального значення у Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях. На своїй протяжності долає два перевали: Кривопільський та Буковецький.

Як повідомлялося, 26 серпня на Івано-Франківщині селяни перекривали трасу - вимагали ремонту дороги.

Раніше, 25 серпня, на Закарпатті перекривали дорогу через високі тарифи за транспортування газу.

школа перекриття дороги Прикарпаття закриття акції протесту

Повністю вакциновані лише 29% колективів шкіл - МОН
30 серпня 2021, 10:44
На Одещині напередодні нового навчального року згоріла школа
26 серпня 2021, 09:14
Невакцинованих вчителів у Тернополі зобов'яжуть здавати COVID-тести щотижня
18 серпня 2021, 13:51
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua