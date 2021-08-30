На Прикарпатті люди частково перекрили дорогу через закриття школи в селі

Фото Нацполіції в Івано-Франкіській області

У селі Яворів на Івано-Франківщині люди частково перекрили дорогу Р-24 "Татарів – Кам'янець-Подільський". Причина – закриття навчального закладу

Як передає RegioNews, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на поліцію Івано-Франківської області у Facebook, .

30 серпня у селі Яворів Косівської територіальної громади люди частково перекрили рух транспорту на дорозі Р-24. Йдеться про дорогу сполученням "Татарів – Кам'янець-Подільський". Майже 50 осіб з села Яворів частково ходять пішохідним переходом у зв’язку із невдоволенням через ліквідацію навчального закладу. Пропускають частково службовий транспорт, автобуси і автівки з маленькими дітьми, - повідомили правоохоронці.

Як сказав перший заступник Косівського міського голови Святослав Костинюк, йдеться про закриття одного з корпусів гімназії у присілку Безулька.

В одному селі ми не можемо утримувати дві школи. У присілку Безулька гімназія не відповідає умовам для навчання. Гімназія складалась з двох корпусів: один корпус знаходиться дуже високо в горах, і він залишається працювати, бо дітей звідти неможливо забрати. Другий корпус знаходиться біля центральної дороги. Міська рада придбала повнопривідний автобус, щоб забезпечити під’їзд дітей до Яворівського ліцею, який знаходиться за 3 км від гімназії. Звідти 30 дітей підуть першого вересня до Яворівського ліцею, - пояснив Костинюк.

За його словами, у Яворівському ліцеї створені хороші умови для навчання 450 дітей. Нині тут вчаться 197 учнів.

Костинюк зауважив, що окрім гімназії, у присілку Безулька міська рада закрила гімназію у селі Смодна. Звідти всі діти вже перейшли на навчання до шкіл Яворова та Косова.

Щодо освітян, які працювали у цих навчальних закладах, то посадовець зазначив, що деякі з них уже працевлаштовані. Але близько десятка вчителів змушені будуть звернутись на біржу праці.

Відомо, що у Косівській ТГ навчаються 4200 дітей.

Автошлях Р 24 — автомобільний шлях регіонального значення у Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях. На своїй протяжності долає два перевали: Кривопільський та Буковецький.

Як повідомлялося, 26 серпня на Івано-Франківщині селяни перекривали трасу - вимагали ремонту дороги.

Раніше, 25 серпня, на Закарпатті перекривали дорогу через високі тарифи за транспортування газу.