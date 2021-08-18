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18 августа 2021, 13:51 253

Непривитых учителей в Тернополе обяжут сдавать COVID-тесты еженедельно

18 августа 2021, 13:51 253
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Фото: из открытых источников
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В случае отсутствия вакцинации у учителей школ Тернопольской области, они ежемесячно будут вынуждены сдавать ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. Денег на проведение тестов не предусмотрено, поэтому учителя будут вынуждены делать тесты за собственные средства

Как передает RegioNews, об этом сообщила главный санитарный врач Теропольськой области Ольга Чайчук в комментарии изданию Zaxid.net.

Отмечается, что обязательное тестирование учителей будет введено в случае перехода области из "зеленой" зоны в любую другую зону карантина. Так, если в заведении не будет 80% вакцинированных учителей, то они будут вынуждены делать ПЦР-тестирование, чтобы доказать, что не болеют на коронавирус.

По словам главного санитарного врача, такое тестирование предусмотрено изменениями в постановление Кабмина, принятыми в конце июля 2021 года.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины и изменениями в нем – еженедельно учителя будут сдавать ПЦР за свой счет для того, чтобы проверять свое состояние здоровья", - отмечает Чайчук.

Согласно данным начальницы департамента образования Тернопольской ОГА Ольги Фомы, сейчас в области вакцинированы более чем 11 тысяч педагогических работников из 43 тысяч. Это составляет лишь 26% от общего количества педагогов.

"Педагоги предстанут перед выбором - либо учимся нормально, либо школы идут на дистанционное обучение. Ведь, согласно постановлению Кабинета министров и принятых изменений, если в областных и городских школах не имеет 80% вакцинированных учителей и если "зеленая" зона – то учимся, если "желтая" – то сразу внедряется дистанционное обучение. Это также будет касаться и первых классов", – добавила она.

Напомним, на Ивано-Франковщине педагогам обещают премии за COVID-прививку.

школа учителя дети Тернопольская область вакцинация

 
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