На Ивано-Франковщине селяне перекрывали трассу - требовали ремонта дороги

Фото Суспильне.Карпаты

Более полсотни жителей сел Новичка, Рахин, Слобода Долинская, Тростянец, Белеив и Большая Турья перекрывали дорогу национального значения Н-10 Стрый — Мамалыга в селе Оболоня, вблизи Долины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне. Карпаты.

Люди требуют отремонтировать отрезок дороги Долина - Большая Турья протяженностью примерно 25 км.

Люди в течение 45 минут не пропускали машины, кроме служебного транспорта, авто с детьми или больными. Затем в течение 10 минут автомобили могли проехать. Из-за перекрытия дороги на выезде из Долины образовалась пробка примерно на 5 км.

Один из протестующих, житель села Тростянец Василий Гошовский говорит, что эта проблема у крестьян существует уже 30 лет. За это время автодороги ни разу капитально не ремонтировали.

Протестующие говорят, что ранее люди уже обращались в облгосадминистрацию и Службу автомобильных дорог.

Ближе к обеду полиция сообщила, что движение на трассе было восстановлено.

Как сообщалось, вчера на Закарпатье перекрывали дорогу из-за высоких тарифов за транспортировку газа.