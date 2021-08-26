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26 августа 2021, 16:15 346

На Ивано-Франковщине селяне перекрывали трассу - требовали ремонта дороги

26 августа 2021, 16:15 346
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Фото Суспильне.Карпаты
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Более полсотни жителей сел Новичка, Рахин, Слобода Долинская, Тростянец, Белеив и Большая Турья перекрывали дорогу национального значения Н-10 Стрый — Мамалыга в селе Оболоня, вблизи Долины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне. Карпаты.

Люди требуют отремонтировать отрезок дороги Долина - Большая Турья протяженностью примерно 25 км.

Люди в течение 45 минут не пропускали машины, кроме служебного транспорта, авто с детьми или больными. Затем в течение 10 минут автомобили могли проехать. Из-за перекрытия дороги на выезде из Долины образовалась пробка примерно на 5 км.

Один из протестующих, житель села Тростянец Василий Гошовский говорит, что эта проблема у крестьян существует уже 30 лет. За это время автодороги ни разу капитально не ремонтировали.

Протестующие говорят, что ранее люди уже обращались в облгосадминистрацию и Службу автомобильных дорог.

Ближе к обеду полиция сообщила, что движение на трассе было восстановлено.

Как сообщалось, вчера на Закарпатье перекрывали дорогу из-за высоких тарифов за транспортировку газа.

Прикарпатье акции протеста перекрытие дороги ремонт

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