Полностью вакцинированы лишь 29% коллективов школ - Минобразования

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Перед началом нового учебного года полностью вакцинированы от коронавируса лишь 29% коллективов украинских школ, еще 23% привиты одной дозой

Об этом сообщил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко в эфире "Громадського радіо", передает RegioNews.

По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов - это 29%. И 23% - еще 145,5 тысяч людей - вакцинированы одной дозой", - сообщил Кононенко.

По его словам, принудительного вакцинации для работников школ нет. Также ни дети, ни педагоги не должны тестироваться на коронавирус.

Кононенко также подчеркнул, что вакцинация 80% коллектива школ будет необходима для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне.

Напомним, Минобразования ввело электронные свидетельства о начальном образовании.