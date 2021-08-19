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19 августа 2021, 16:37 4

Два блока АЭС – Хмельницкой и Запорожской – подключат к сети после ремонта 21 августа

19 августа 2021, 16:37 4
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Фото из открытых источников
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Государственная инспекция ядерного регулирования Украины разрешила пуски блока №1 Хмельницкой АЭС и блока №6 Запорожской АЭС после завершения планово-предупредительных ремонтов

Об этом сообщается на сайте регулятора, передает RegioNews.

Разрешения на пуск выданы по результатам совещаний 16 и 18 августа.

В соответствии с утвержденным Минэнерго планом-графиком ремонтов и реконструкции оборудования электростанций на 2021 год, блок №1 Хмельницкой АЭС и блок №6 Запорожской АЭС планируется подключить к сети 21 августа.

По состоянию на 15:20 четверга в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №6 Запорожской АЭС продолжается 124-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС - 114-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС - 111-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 южно-украинской АЭС 11-е сутки капитального планового ремонта.

Как сообщалось, 19 июля Ривненская АЭС подключила третий блок к энергосистеме страны после завершения текущего ремонта.

Ранее, 19 июня, Хмельницкая АЭС отключила второй энергоблок: из-за отключения двух помп при.

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