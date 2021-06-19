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19 июня 2021, 11:12 996

Хмельницкая АЭС отключила второй энергоблок: в чем причина

19 июня 2021, 11:12 996
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Фото из открытых источников
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Хмельницкая атомная электростанция 18 июня из-за отключения двух помп прекратила работу второго блока

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ХАЭС.

Согласно информации, реакторная установка переведена в состояние "горячая остановка".

"18 июня 2021 года энергоблок №2 работал стабильно на мощности 1005 МВт. В 19: 27, из-за отключения двух турбопитательных помп, энергоблок №2 отключен от энергосети", - говорится в сообщении.

По международной шкале INES, событие предварительно классифицировано ниже уровня "0" (не существенно для безопасности).

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне и не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, 13 июня Запорожская АЭС вывела в резерв четвертый энергоблок.

Украина электричество Хмельницкий АЭС энергетика

 
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