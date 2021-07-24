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24 июля 2021, 10:48

В Запорожье турбинами ГЭС покалечено семь тонн днепровской рыбы

24 июля 2021, 10:48
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Фото Госрыбагентства
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В Запорожье в турбины ДнепроГЭС попали 7 тонн толстолобиков, акватории угрожает загрязнение

Об этом сообщают в Управлении государственного агентства рыбного хозяйства в Запорожской области, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Запорожье в акватории плотины ДнепроГЭС всплыли более 1 тыс. порубленных тушек толстолобиков весом более 7 тонн, вероятно попавших под винты турбин гидроэлектростанции. Искалеченная рыба может находиться на дне реки и угрожать загрязнением акватории Днепра.

Рыбоохранный патруль Госрыбагентства зафиксировал в акватории плотины ДнепроГЭС массовую гибель толстолобика, тушки которого были изрублены. Сейчас патрульные рыбохраны собрали здесь уже 1042 рыбины весом до 7-ми килограмм каждая.

По мнению специалистов, судя по характеру повреждений, большая стая 3-4 летнего толстолобика, которая стояла выше плотины гидроэлектростанции, могла быть затянута под винты ее турбины.

Рыба имела характерные повреждения, а именно рубленые, резаные раны туловища, чаще всего отсутствовала голова. Погибшая рыба фиксировалась именно возле второго машинного отделения Днепровской ГЭС. Именно на том участке, когда включались турбины, большая часть останков рыбы всплыло на поверхность, - рассказал ихтиолог Запорожского рыбоохранного патруля Максим Бронзюк.

Также он сообщил, что для того, чтобы установить причины гибели рыбы, нужно провести расследование с участием местных властей и правоохранительных органов. При этом отметил, что с начала года это уже не первый случай массовой гибели рыбы в акватории гидроэлектростанции.

Управление госагентства рыбного хозяйства в Запорожской области уже обратилось с соответствующим запросом в прокуратуру региона, Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства, экологической инспекции Запорожской облгосадминистрации.

В Днепровском ГЭС - филиале компании "Укргидроэнерго" пока официально не комментируют произошедшее, и обещают отвечать на письменные запросы СМИ.

При этом неофициально на предприятии отрицают причастность гидроэлектростанции к массовой гибели рыбы.

Как рассказали агентству ихтиологи Запорожского рыбоохранного патруля, всплывшую в акватории Днепрогэс рыбу рядом с патрульными сейчас активно собирают местные рыбаки.

Патрульные обратились к запорожцам с предостережением об опасности употребления этой рыбы в пищу, а также продажи ее на рынках, поскольку она быстро портится, даже находясь в реке, где температура воды достигает 29 градусов.

Также, ихтиологи не исключают, что большая часть погибшего толстолобика может лежать на дне Днепра, и уже в ближайшее время стать причиной загрязнения реки.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский анонсировал в Украине государственный аудит водных ресурсов.

В апреле на Буковине браконьеры наловили рыбы на 1,7 миллиона гривен. Злоумышленники задержаны правоохранителями.

экология Запорожье рыба гибель электростанция

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