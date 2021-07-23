Минсоцполитики предлагает сократить расходы на субсидии

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Министерство социальной политики Украины предлагает отменить норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги, что приведет к снижению размера назначенных субсидий

Об этом пишет Regionews со ссылкой на проект постановления сайте Федерации профсоюзов Украины

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, отменяется увеличение на 50% социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами, которое применялось при расчете размера жилищной субсидии на период распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID - 19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, проектом постановления предлагается изъять норму о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку с 1 мая 2021 года она предоставляется исключительно в наличной форме.

Также предлагается дополнить перечень документов для включения информации о иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории Украины на законных основаниях, до Единого государственного автоматизированного реестра лиц, которые имеют право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Социальные нормативы влияют на размер назначенной субсидии

Напомним, что Минсоцполитики направило в регионы 1,1 млрд. грн на субсидии.